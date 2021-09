Concert des Ménestrels d’Othe Église collégiale Notre-Dame, 18 septembre 2021, Villemaur-sur-Vanne.

Église collégiale Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 17:00

### La troupe des Ménestrels d’Othe est un groupe musical d’inspiration médiévale et renaissance, venez les écouter ! Composé de trois chanteurs et musiciens, son répertoire est constitué de chants profane et sacré du Moyen Âge et de la Renaissance.

Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

Église collégiale Notre-Dame 2 Rue de l’Église, 10190 Villemaur-sur-Vanne Villemaur-sur-Vanne Aube



