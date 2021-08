Concert des mardis de la chapelle du vieux bourg Fréhel, 10 août 2021, Fréhel.

Concert des mardis de la chapelle du vieux bourg 2021-08-10 – 2021-08-10

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel

Les Mardis de La Chapelle du Vieux-Bourg reçoivent:

Mardi 10 Août / 19h. Duo Vóden

Musiques et chants scandinave et des Balkans – Accompagnés à la vielle à roue et autres instruments anciens

Dans dans l’enclos de La Chapelle, à 19 h.

(Sauf intempéries, auquel cas, nous nous regrouperons, comme les années précédentes, à l’intérieur de la chapelle).

CHAPELLE DU VIEUX-BOURG À PLÉHEREL-PLAGE

Tarifs: Adultes: 10 € / 12 à 16 ans : 5 € / Moins de 12 ans : Gratuit

Renseignements : 06 80 68 31 51

Extérieur ou intérieur en fonction des groupes, de la météo ou des impératifs sanitaires

Dans le respect des distanciations physiques et des normes sanitaires en vigueur.

+33 6 80 68 31 51

