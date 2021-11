Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau, Seine-et-Marne Concert des lumières Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Concert des lumières Fontainebleau, 28 novembre 2021, Fontainebleau. Concert des lumières Synagogue de Fontainebleau 38, rue Paul Séramy Fontainebleau

2021-11-28 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-28 Synagogue de Fontainebleau 38, rue Paul Séramy

Fontainebleau Seine-et-Marne Fontainebleau EUR 10 10 L’ACIFA et Notes Solidaires vous invitent au concert des lumières. dcgersztenkorn@gmail.com Synagogue de Fontainebleau 38, rue Paul Séramy Fontainebleau

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Fontainebleau Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Fontainebleau Adresse Synagogue de Fontainebleau 38, rue Paul Séramy Ville Fontainebleau lieuville Synagogue de Fontainebleau 38, rue Paul Séramy Fontainebleau