Concert des Loiret’s Singers Saint-Brisson-sur-Loire, 27 mars 2022, Saint-Brisson-sur-Loire.

Concert des Loiret’s Singers Saint-Brisson-sur-Loire

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Saint-Brisson-sur-Loire

Les “Loiret’s Singers” se composent de 18 chanteuses et chanteurs lyriques du Loiret (dont Eric Flandry de Gien, ténor, ou Laure Crotté, de Saint-Brisson, soprano).

Les « Loiret’s Singers » vous présenteront un répertoire original et riche de leurs expériences et voyages, mêlant à la fois, musique sacrée, gospel, chants brésiliens et français.

Laissez-vous emporter par leur merveilleuse alchimie vocale !

Entrée libre (participation volontaire « au chapeau » ), places limitées, pensez à réservez !

Pass vaccinal et port du masque obligatoires.

Concert des Loiret’s Singers

+33 2 38 67 15 16

Les “Loiret’s Singers” se composent de 18 chanteuses et chanteurs lyriques du Loiret (dont Eric Flandry de Gien, ténor, ou Laure Crotté, de Saint-Brisson, soprano).

Les « Loiret’s Singers » vous présenteront un répertoire original et riche de leurs expériences et voyages, mêlant à la fois, musique sacrée, gospel, chants brésiliens et français.

Laissez-vous emporter par leur merveilleuse alchimie vocale !

Entrée libre (participation volontaire « au chapeau » ), places limitées, pensez à réservez !

Pass vaccinal et port du masque obligatoires.

legiennois.fr

Saint-Brisson-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-16 par