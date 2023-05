Concert des Lauréats Salle Cortot Salle Cortot, 22 mai 2023, Paris.

Le lundi 22 mai 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Le Concert des lauréats de l’Ecole Normale de Musique de Paris, permettra d’entendre les étudiants ayant obtenu leur Artist Diploma avec la mention TB et les félicitations du jury.

Découvrez la richesse des activités déployées au sein de l’École Normale de Musique de Paris, cette institution unique où se côtoient les grands solistes et pédagogues d’aujourd’hui et les futures étoiles de la scène musicale classique. Au fil des concerts et évènements, suivez les temps forts de l’année dans l’écrin de la Salle Cortot : classes publiques de maîtres prestigieux, récitals de lauréats, de professeurs, de jeunes solistes issus de l’École, concerts de l’orchestre ou de partenaires artistiques.

Salle Cortot 78 rue Cardinet 75018 Paris

Contact : salle.cortot@enmp.fr

@sallecortot Salle Cortot