CONCERT DES LAURÉATS DU CONCOURS DE QUATUORS DE BORDEAUX – Les Musicales de Normandie Fécamp, 14 août 2022, Fécamp.

CONCERT DES LAURÉATS DU CONCOURS DE QUATUORS DE BORDEAUX – Les Musicales de Normandie Fécamp

2022-08-14 17:00:00 – 2022-08-14

Fécamp Seine-Maritime

Créé il y a plus de vingt ans par Bernard Lummeaux et le violoncelliste Alain Meunier, le Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux s’est établi comme une référence incontournable dans le paysage de la musique de chambre et des concours internationaux. Il a lieu tous les trois ans et a révélé bien des ensembles. C’est à présent au

Quatuor Modigliani et à Julien Kieffer qu’est confiée la direction du concours. Ils sont 10 ensembles venus du monde entier retenus lors de présélections pour la 10ème édition du concours qui révèlera les gagnants suite aux épreuves en mai. Les Musicales de Normandie recevront avec bonheur les lauréats 2022 pour ce concert.

Le Dimanche 14 août à 17h

: Fécamp – Église Saint-Etienne

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

Créé il y a plus de vingt ans par Bernard Lummeaux et le violoncelliste Alain Meunier, le Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux s’est établi comme une référence incontournable dans le paysage de la musique de chambre et des…

Créé il y a plus de vingt ans par Bernard Lummeaux et le violoncelliste Alain Meunier, le Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux s’est établi comme une référence incontournable dans le paysage de la musique de chambre et des concours internationaux. Il a lieu tous les trois ans et a révélé bien des ensembles. C’est à présent au

Quatuor Modigliani et à Julien Kieffer qu’est confiée la direction du concours. Ils sont 10 ensembles venus du monde entier retenus lors de présélections pour la 10ème édition du concours qui révèlera les gagnants suite aux épreuves en mai. Les Musicales de Normandie recevront avec bonheur les lauréats 2022 pour ce concert.

Le Dimanche 14 août à 17h

: Fécamp – Église Saint-Etienne

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

Fécamp

dernière mise à jour : 2022-05-09 par