CONCERT DE TIERCE Collège des Bernardins, 12 juin 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le samedi 12 juin à 15:00

Marc Coppey, violoncelle

Peter Laul, piano

Beethoven, dont nous venons de célébrer le 250e anniversaire de la naissance, composa ses sonates pour violoncelle et piano en même temps qu’il sombrait peu à peu dans la surdité la plus complète. Muré dans son silence, il n’en composa pas moins des pièces qui comptent parmi ses plus grands chefs d’œuvre, recueillant au cœur de sa souffrance et de son isolement une puissance évocatrice rarement atteinte. C’est du silence de la nature que Dvořák puisa quant à lui son inspiration, tout épris qu’il était de la forêt de Bohême, délicieusement calme et sereine, avec Klid qui viendra compléter ce programme porté par deux grandes figures de la musique de chambre, Marc Coppey et Peter Laul.

Programme

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate pour violoncelle et piano, op.69 n°3

Antonín Dvořák (1841-1904)

Klid – « Le Silence de la forêt », op.68 n°5

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n°5, op.102 n°2

Biographies

Marc Coppey

En remportant à 18 ans les deux plus hautes récompenses du concours Bach de Leipzig – le premier prix et le prix spécial de la meilleure interprétation de Bach – le violoncelliste Marc Coppey attire l’attention du monde musical. Il fait alors ses débuts à Moscou puis à Paris dans le trio Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et Victoria Postnikova à occasion d’un concert filmé par Bruno Monsaingeon. Rostropovich l’invite au Festival d’Évian et, dès lors, sa carrière internationale de soliste se déploie avec les plus grands orchestres.

Passionné par la musique de chambre, il explore le répertoire avec notamment Maria-João Pires, Stephen Kovacevich, Nicholas Angelich, Michel Beroff, Michel Dalberto, Peter Laul, François-Frédéric Guy, Nelson Goerner, Augustin Dumay…et pendant cinq ans, il est aussi le violoncelliste du Quatuor Ysaÿe. S’il donne fréquemment l’intégrale des Suites de Bach et le grand répertoire concertant, il fait aussi connaître bon nombre d’œuvres plus rares.

Il a enregistré pour les labels Auvidis, Decca, Harmonia Mundi, K617 et Audite de très nombreuses œuvres du répertoire, dont l’intégrale des Suites de Bach (ffff de Télérama) et plus récemment, une intégrale des sonates de Beethoven enregistrée en concert à la Philharmonie de Saint Pétersbourg avec Peter Laul.

Marc Coppey est professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et donne des master-classes dans le monde entier. Il assure la direction artistique du festival « les Musicales de Colmar » et il est depuis 2011 le directeur musical de l’orchestre les Solistes de Zagreb.

Peter Laul

Peter Laul nait dans une famille de musiciens à Saint Pétersbourg où il étudie le piano au Conservatoire. Il remporte le 3e prix et le prix spécial pour la meilleure interprétation Bach au Concours International de Brême en 1995, et de nouveau, en 1997, le 1er prix et le prix spécial pour la meilleure interprétation de sonates de Schubert. Il remporte également le 1er prix du Concours International Scriabine à Moscou en 2000, et en 2003 le Ministère de la Culture de la Fédération Russe lui décerne la médaille d’honneur pour sa contribution à la vie artistique.

Peter Laul se produit en Russie avec de prestigieux orchestres – Orchestre Philharmonique de Saint Pétersbourg, Orchestre du Théâtre Mariinsky, Orchestre Symphonique de Moscou, Orchestre Symphonique de la Chapelle de l’État russe – sous la direction de chefs tels que Maxim Shostakovich, Valery Gergiev, Vassily Sinaiski…, mais également en Allemagne avec notamment le Nordwestdeutsche Philharmonie, ou au Brésil, avec l’Orchestre National Symphonique. Il donne de nombreux récitals en Russie, et sur les grandes scènes internationales, en France, Belgique, États-Unis, Japon.

Peter Laul est un chambriste expérimenté et très apprécié́. Parmi ses nombreux partenaires, on peut retenir Dmitry Kouzov, Marc Coppey, Ilya Gringolts, Graf Mourja, Sergey Levitin, Valery Sokolov ou encore Gary Hoffmann.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T17:00:00