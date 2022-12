Concert des jeunes talents du Conservatoire Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Concert des jeunes talents du Conservatoire Arles, 16 décembre 2022, Arles . Concert des jeunes talents du Conservatoire Le Capitole rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône rue Laurent Bonnement Le Capitole

2022-12-16 18:00:00 – 2022-12-16

rue Laurent Bonnement Le Capitole

Arles

Bouches-du-Rhône Suite au succès des concerts d’élèves prometteurs donnés précédemment, nous reconduisons régulièrement ces rendez-vous avec à chaque fois de nouveaux interprètes formés au sein de l’établissement. Cette soirée sera donc l’occasion de venir découvrir, apprécier et soutenir les artistes en herbe du conservatoire.

Le 16 décembre, morceaux choisis d’élèves des classes de piano, violoncelle, guitare, accordéon… Le conservatoire de musique forme les artistes de demain. +33 4 90 49 47 15 rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône rue Laurent Bonnement Le Capitole Ville Arles lieuville rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Concert des jeunes talents du Conservatoire Arles 2022-12-16 was last modified: by Concert des jeunes talents du Conservatoire Arles Arles 16 décembre 2022 Arles Bouches-du-Rhône Le Capitole rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône