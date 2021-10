Aubagne Théâtre Comoedia Aubagne, Bouches-du-Rhône Concert des Jeunes Solistes | Les 20 ans de Piano Cantabile Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Piano Cantabile prépare de jeunes pianistes diplômés d’un cycle spécialisé de conservatoire à franchir un niveau supérieur. Bernard d’Ascoli, pianiste concertiste de renommée internationale et Eleanor Harris, pianiste et pédagogue britannique diplômée de la Royal Academy of Music, dirigent ce pôle d’excellence subventionné. Depuis 2001, plus de 150 jeunes talents ont suivi les cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental dispensés par l’Académie Piano Cantabile. Cette année, Bernard d’Ascoli présentera trois jeunes virtuoses connus du public aubagnais. Tarif : 14 € – 9 € | Durée : 2h

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T17:00:00

