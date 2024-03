Concert des jeunes prodiges d’Arménie Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, jeudi 4 avril 2024.

Concert des jeunes prodiges d’Arménie Soutenue par la Ville, l’ONG SPFA (Solidarité Protestante France-Arménie) organise une série de concerts avec les jeunes virtuoses d’Arménie. Jeudi 4 avril, 20h30 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux entrée gratuite, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Soutenue par la Ville, l’ONG SPFA (Solidarité Protestante France-Arménie) organise une série de concerts avec les jeunes virtuoses d’Arménie.

Agés de 10 à 21 ans, ces musiciens de renommée internationale ont été sélectionnés pour leur talent professionnel, sur des instruments aussi variés que le duduk, le kanoun, le piano, le saxo, la flûte, le violon… Dans un répertoire allant de Komitas à Chopin, en passant par Rimsky-Korsakov et Bach, ils vous enchanteront sur des airs classiques, jazzy et folkloriques.

Parmi les meilleurs espoirs de la nation arménienne, leur passion et leur enthousiasme ont séduit des publics du monde entier, à Washington, Moscou, Ottawa, New York, Prague, Paris, et bien d’autres.

Ne manquez pas l’occasion de venir les écouter à Issy-les-Moulineaux !

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

