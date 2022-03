Concert des Jazz’Titudes à Liesse-Notre-Dame : “Funky Jazz Gang” Liesse-Notre-Dame, 2 avril 2022, Liesse-Notre-Dame.

Concert des Jazz’Titudes à Liesse-Notre-Dame : “Funky Jazz Gang” Liesse-Notre-Dame

2022-04-02 – 2022-04-02

Liesse-Notre-Dame Aisne Liesse-Notre-Dame

16 Pour cette occasion, Le Funky Jazz Gang crée l’évènement et va encore frapper ! Et l’ombre de James Brown va planer sur l’assemblée…

Entre petits arrangements, trafic de jazz et gros coups de funk à grand renforts de cuivres, le gang explosif ne laissera pas ce nouveau public indemne !

RV dans la salle polyvalente à 20h30 !

contact@jazztitudes.org +33 3 23 20 67 81 http://www.jazztitudes.org/

Liesse-Notre-Dame

