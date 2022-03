Concert des Jazz’Titudes à Laon : “Django All Stars” Laon, 26 mars 2022, Laon.

Concert des Jazz’Titudes à Laon : “Django All Stars” Laon

2022-03-26 – 2022-03-26

Laon Aisne

12 De Django à Piazzolla, du swing aux Balkans, entre un hommage à Chaplin et un coup de chapeau à Toots Thielemans, le Django All Stars tisse sa toile et déroule son film, avec fougue, virtuosité et sentiment.

RV à la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) à 20h30 !

contact@jazztitudes.org +33 3 23 20 67 81 http://www.jazztitudes.org/

Laon

