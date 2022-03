Concert des Jazz’Titudes à Crépy : “Sweet Mama” Crépy Crépy Catégories d’évènement: Aisne

CREPY

Concert des Jazz’Titudes à Crépy : “Sweet Mama” Crépy, 18 mars 2022, Crépy. Concert des Jazz’Titudes à Crépy : “Sweet Mama” Crépy

2022-03-18 – 2022-03-18

Crépy Aisne Crépy 10 Menés par «Cajoune», rythmicienne, spécialiste de la wash board (planche à laver), femme orchestre, chanteuse, les quatre musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos aux arrangements très personnels ; ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed, Rosetta Tharpe, Fats Waller… RV dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 ! Menés par «Cajoune», rythmicienne, spécialiste de la wash board (planche à laver), femme orchestre, chanteuse, les quatre musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos aux arrangements très personnels ; ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed, Rosetta Tharpe, Fats Waller… RV dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 ! Menés par «Cajoune», rythmicienne, spécialiste de la wash board (planche à laver), femme orchestre, chanteuse, les quatre musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos aux arrangements très personnels ; ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed, Rosetta Tharpe, Fats Waller… RV dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 ! DR

Crépy

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, CREPY Autres Lieu Crépy Adresse Ville Crépy lieuville Crépy Departement Aisne

Crépy Crépy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy/

Concert des Jazz’Titudes à Crépy : “Sweet Mama” Crépy 2022-03-18 was last modified: by Concert des Jazz’Titudes à Crépy : “Sweet Mama” Crépy Crépy 18 mars 2022 Aisne Crépy

Crépy Aisne