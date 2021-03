Crépy Crépy Aisne, CREPY Concert des Jazz’Titudes à Crépy : « Hammond Legend (Stefan Patry Trio) » Crépy Catégories d’évènement: Aisne

Crépy Aisne Crépy Aisne 16 « Hammond Legend », en présence de l’organiste Stefan Patry, revisite et interprète tous les plus grands hits devenus célèbres grâce au son mythique de l’orgue Hammond… Un concert à suivre dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 !

contact@jazztitudes.org +33 3 23 20 67 81 http://www.jazztitudes.org/

(pour mémoire, ce concert avait été initialement programmé en avril et octobre dernier et reporté en raison de l'épidémie de Covid-19).

