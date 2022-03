Concert des Jazz’Titudes à Chambry : “Les Barboozes Trio” Chambry Chambry Catégories d’évènement: Aisne

Concert des Jazz’Titudes à Chambry : “Les Barboozes Trio” Chambry, 5 mars 2022, Chambry. Concert des Jazz’Titudes à Chambry : “Les Barboozes Trio” Chambry

2022-03-05 – 2022-03-05

De Georges Brassens à Stromae, de Joe Dassin à Ray Charles, de Franck Sinatra à Bob Marley, pas moins de trois générations d'artistes ont été victimes de ces trois lascars experts en détournement de standards. 80 ans de tubes incontournables, de chansons jazzéïfiées ! RV au Foyer Gérard-Philippe à 20h30 !
contact@jazztitudes.org +33 3 23 20 67 81 http://www.jazztitudes.org/

