Concert des Jazz’Titudes à Bruyères-et-Montbérault : “The Ringtones” Bruyères-et-Montbérault, 8 avril 2022, Bruyères-et-Montbérault.

2022-04-08 – 2022-04-08

Bruyères-et-Montbérault Aisne Bruyères-et-Montbérault

10 The Ringtones s’inspirent du Rock’N’Roll et Rockabilly américain des fifties pour créer un cocktail explosif de reprises de maîtres du genre et surtout de chansons originales !

RV dans la salle des fêtes de la commune à partir de 20h30 !

Bruyères-et-Montbérault

