CONCERT DES ÏLES

Moselle

CONCERT DES ÏLES Hermelange, 18 décembre 2022

Eglise Hermelange Moselle

2022-12-18 14:30:00

Moselle Hermelange Matagi Ofa propose un concert et des animations autour de la culture de Wallis, Futuna, la Nouvelle Calédonie et Tahiti. L’entrée sera libre. Il y aura des boissons chaudes sur place. Les recettes et dons seront reversées à l’Association « Dans les pas de Charlotte ». matagi.ofa57@yahoo.fr +33 6 33 07 69 92 https://matagiofa57.wixsite.com/matagiofa57/accueil Hermelange

