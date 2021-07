Septfonds Aérodrome Septfonds, Tarn-et-Garonne Concert des Hot Swing Daddies Aérodrome Septfonds Catégories d’évènement: Septfonds

Tarn-et-Garonne

Concert des Hot Swing Daddies Aérodrome, 19 septembre 2021, Septfonds. Concert des Hot Swing Daddies

Aérodrome, le dimanche 19 septembre à 12:00 Plongez dans les années 30 avec ce “Jump band » qui reprend les grands standards du middle jazz et du swing. Aérodrome 43 chemin de finelle, 82240 Septfonds Septfonds Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Septfonds, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Aérodrome Adresse 43 chemin de finelle, 82240 Septfonds Ville Septfonds lieuville Aérodrome Septfonds