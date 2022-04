Concert des groupes Silverbacks, Dragon Rapide et Young Like Old Men L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert des groupes Silverbacks, Dragon Rapide et Young Like Old Men L’international, 6 mai 2022, Paris. Le vendredi 06 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter (11e) présente, le 6 mai, une soirée de punk/indie rock avec la montée sur scène de trois groupes. ⚡ SILVERBACKS ⚡ (Dublin – post-punk, Full Time Hobby) L’Irlande : 70 273 km2 de superficie, 5 millions d’habitants et une concentration de groupes gravitant dans toutes les sphères du post-punk à en faire pâlir une Angleterre dix fois plus peuplée. C’est simple, depuis 2019 et l’arrivée des Fontaines D.C., les formations rugissantes et dopées à la Guinness y sont légion. The Murder Capital, Just Mustard mais aussi Silverbacks, qu’on a l’honneur d’accueillir chez nous le 6 mai prochain. Remarqué avec leur debut album “Fad”, dévoilé en 2020, le quintet mené par les frères O’Kelly confirme l’essai avec autant de réussite qu’un demi d’ouverture du Quinze du Trèfle avec l’excellent “Archive Material”, sorti en ce début 2022. Un post-punk arty sans trop l’être, slacker sans trop l’être, rappelant leurs confrères américains de Pottery dans cette impression d’être plongés dans une jungle urbaine faite de rues pavées et d’effluves de whisky. À ne manquer sous aucun prétexte. : https://silverbacks.bandcamp.com/album/archive-material ⚡ DRAGON RAPIDE ⚡ (Clermont-Ferrand – Indie Rock – Le Pop Club, Ganache Rds) A Clermont-Ferrand, Dragon Rapide a grandi ici et là, dans une cave heureusement, mais aussi sous le soleil, quand la pop la plus déshabillée prend vite des couleurs rouge vif, voire un léger pelage. Influencés par les grandes œuvres signées Nada Surf, Teenage Fan Club, Travis et autres héros du rock indépendant de la fin du siècle dernier, quand on savait écrire avec des guitares et se dandiner sur une rythmique locomotive, la recette semble éprouvée, il reste juste à la faire sonner comme il faut, et le Dragon, tout en étant Rapide, est Élégant, jusqu’au bout des griffes. https://dragonrapide.bandcamp.com ⚡ YOUNG LIKE OLD MEN ⚡ (Paris – Indie Rock – Gravity Music) À mi-chemin entre les pop songs désinvoltes de Pavement et les envolées bruitistes de Sonic Youth, la musique de Young Like Old Men s’est créée autour de l’héritage des groupes indie des années 80-90. Nappes de son, rythmes cardiaques, mélodies enivrantes et chants quasi polyphoniques, mélodies insouciantes et vagues électriques. https://younglikeoldmen.bandcamp.com L’INTERNATIONAL Accès libre au bar du RDC Tarif : 8€ Happy-hour de 16h à 20h ⚕️Pass vaccinal nécessaire (sauf évolution de la réglementation en vigueur) Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts 5 rue Moret, Paris 11 Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3) L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1034906707064032/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1034906707064032/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D http://my.weezevent.com/silverbacks-en-concert-a-linternational

Silverbacks + Dragon Rapide + Young Like Old Men

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris Departement Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert des groupes Silverbacks, Dragon Rapide et Young Like Old Men L’international 2022-05-06 was last modified: by Concert des groupes Silverbacks, Dragon Rapide et Young Like Old Men L’international L'international 6 mai 2022 L'international Paris Paris

Paris Paris