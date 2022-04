Concert des groupes “Bloody crowns” et “Great Hunger” Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: 18300

Saint-Satur 18300 “Amag’Art” vous propose un concert des groupes berruyers “Bloody crowns” (rock meuhtaphysique) et “Great Hunger” (rock évolutif) au Café de l’Union. Concert des groupes “Bloody crowns” et “Great Hunger” organisé par “Amag’Art” au Café de l’Union. +33 6 63 22 76 34 “Amag’Art” vous propose un concert des groupes berruyers “Bloody crowns” (rock meuhtaphysique) et “Great Hunger” (rock évolutif) au Café de l’Union. ©pixabay

