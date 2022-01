Concert des Groupes Accompagnés @MJC Boby Lapointe MJC Boby Lapointe, 29 janvier 2022, Villebon-sur-Yvette.

MJC Boby Lapointe, le samedi 29 janvier à 20:00

/!\ En raison des mesures sanitaires, nous devrons contrôler les pass vaccinaux à votre arrivée. Le concert sera assis. Un bar sera accessible dans l’accueil, mais la consommation ne sera possible que dans cet espace. Merci de votre compréhension. /!\ **MENTHOL MOOSE **Trip Hop – Rock facebook.com/mentholmoosic Intragram : @mentholmoosic Menthol Moose est un groupe naviguant entre Trip Hop et Rock. Alliant voix suave, basse groovy, guitare aérienne et rythmes telluriques, Menthol Moose vous invite dans son univers éclectique. Fondé fin 2019, le groupe se produit actuellement en Ile-de-France et souhaite enregistrer courant 2022 un nouvel EP. **SAY WATT **Rock – Funk – Jazz facebook.com/saywattt Instagram: @saywattmusic À la manière d’un film romantique un peu kitsch, les quatre musiciens ont évolué parallèlement dans un univers musical similaire : bercés par Led Zeppelin, se croisant sans se voir sur les tremplins rock lycéens, et basculant quelques années plus tard dans le jazz, la funk et la soul. Grandissant à tâtons au gré des jam et des concerts, toujours parcourus par de nombreuses influences, le principe de leur musique est resté le même : mettre le groove au cœur de leur musique ancrée solidement dans le rock. Leurs productions sont emplies de nuances, passant dans le même morceau de gros riffs percutants à des moments d’une douceur sombre, comparables à ceux de Portishead. La voix frappe par sa faim émotionnelle puisée loin dans la soul, d’un malaise chuchoté à l’indignation criée fort. Quand vous rajoutez à cela l’énergie scénique inépuisable de cette chanteuse, et la solide section rythmique, vous posez un pied dans l’univers si particulier de Say Watt, au risque d’y revenir plus d’une fois. A découvrir : [[https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM](https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM)](https://www.youtube.com/watch?v=EO7tkhtrWYM) **FUNK FICTION **Funk explosive facebook.com/FunkFiction203 Instagram : @funk__fiction Formation cuivrée de Funk explosif alliant le Rock, le reggae, ainsi que des riffs musclés en tous genres. Ajoutez à cela une petite pincée de Jazz et quelques gouttes de Dub. Les solos s’enchaînent sur scène, laissant mijoter une bonne humeur ambiante et un peu de folie. Mélangez vous avec Funk Fiction, une équipe de 5 jeunes festivaliers venant d’horizons différents, prête à vous faire danser toute la nuit, et vous retourner la boîte crânienne, mais toujours avec le sourire. À servir chaud bouillant! A découvrir : [[https://www.youtube.com/watch?v=focrzSjfJMw](https://www.youtube.com/watch?v=focrzSjfJMw)](https://www.youtube.com/watch?v=focrzSjfJMw)

Entrée libre

La MJC Boby Lapointe propose à des groupes de bénéficier d’un accompagnement pour développer leur projet. Cette année, nous vous proposons découvrir : MENTHOL MOOSE – SAY WATT – FUNK FICTION

MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



