Concert des Goualeurs de Paludate au Château de Bellegarde Lestiac-sur-Garonne, 3 avril 2022, Lestiac-sur-Garonne.

Concert des Goualeurs de Paludate au Château de Bellegarde Château de Bellegarde 2 Chemin de Bellegarde Lestiac-sur-Garonne

2022-04-03 18:00:00 – 2022-04-03 Château de Bellegarde 2 Chemin de Bellegarde

Lestiac-sur-Garonne Gironde Lestiac-sur-Garonne

Après plusieurs mois d’interruption « covidienne », l’ensemble vocal Les Goualeurs de

Paludate est de retour à Bellegarde avec un répertoire renouvelé. Au menu , des chants traditionnels des pays du monde, Afrique, Amérique du Nord et du sud, des

pastiches et bien sûr des compositions et arrangements originaux. Un très bon

moment à passer et compagnie de ces joyeux lurons pour commencer le printemps en

chansons…

A la suite de ce concert « au chapeau » dégustation de nos vins disponibles, qui seront à leur

« prix spécial rencontres » : pour 6 bouteilles emportées, vous n’en paierez que 5…

En 2021, notre vigne a subi deux gels “sur la fleur” au moment où il ne fallait pas : nous n’avons

récolté que le quart d’une année normale, et nous avons tout vinifié en Clairet, mais

c’est du Bio !

Après plusieurs mois d’interruption « covidienne », l’ensemble vocal Les Goualeurs de

Paludate est de retour à Bellegarde avec un répertoire renouvelé. Au menu , des chants traditionnels des pays du monde, Afrique, Amérique du Nord et du sud, des

pastiches et bien sûr des compositions et arrangements originaux. Un très bon

moment à passer et compagnie de ces joyeux lurons pour commencer le printemps en

chansons…

A la suite de ce concert « au chapeau » dégustation de nos vins disponibles, qui seront à leur

« prix spécial rencontres » : pour 6 bouteilles emportées, vous n’en paierez que 5…

En 2021, notre vigne a subi deux gels “sur la fleur” au moment où il ne fallait pas : nous n’avons

récolté que le quart d’une année normale, et nous avons tout vinifié en Clairet, mais

c’est du Bio !

+33 5 56 72 34 24

Après plusieurs mois d’interruption « covidienne », l’ensemble vocal Les Goualeurs de

Paludate est de retour à Bellegarde avec un répertoire renouvelé. Au menu , des chants traditionnels des pays du monde, Afrique, Amérique du Nord et du sud, des

pastiches et bien sûr des compositions et arrangements originaux. Un très bon

moment à passer et compagnie de ces joyeux lurons pour commencer le printemps en

chansons…

A la suite de ce concert « au chapeau » dégustation de nos vins disponibles, qui seront à leur

« prix spécial rencontres » : pour 6 bouteilles emportées, vous n’en paierez que 5…

En 2021, notre vigne a subi deux gels “sur la fleur” au moment où il ne fallait pas : nous n’avons

récolté que le quart d’une année normale, et nous avons tout vinifié en Clairet, mais

c’est du Bio !

Château de Bellegarde

Château de Bellegarde 2 Chemin de Bellegarde Lestiac-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-03-10 par