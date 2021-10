Concert des Gosses de Rock La Clayette, 7 novembre 2021, La Clayette.

Concert des Gosses de Rock 2021-11-07 – 2021-11-07 Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette

5 5 EUR Concert des Gosses de Rock !

Groupe de 8 jeunes musiciens et chanteurs âgés entre 13 à 17 ans jouant un répertoire festif et dynamique issu du rock français et autres !

desailespourlilou@gmail.com

Concert des Gosses de Rock !

Groupe de 8 jeunes musiciens et chanteurs âgés entre 13 à 17 ans jouant un répertoire festif et dynamique issu du rock français et autres !

dernière mise à jour : 2021-09-30 par