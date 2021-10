La Chèze La Chèze Côtes-d'Armor, La Chèze Concert des Glochos La Chèze La Chèze Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Chèze

Concert des Glochos La Chèze, 13 novembre 2021, La Chèze. Concert des Glochos 2021-11-13 – 2021-11-13

La Chèze Côtes d’Armor La Chèze Séance de rigolothérapie au programme. Les Glochos est un groupe musical breton mélangeant différents styles musicaux, du rock au classique en passant par le médiéval, la salsa, le jazz… Puisant leur répertoire dans l’actualité, ils chantent des chansons considérées comme humoristiques et politiquement incorrectes ; une formule accordéon violon guitare qui fait mouche. Reservation conseillée, places limitées. +33 6 11 22 14 36 Séance de rigolothérapie au programme. Les Glochos est un groupe musical breton mélangeant différents styles musicaux, du rock au classique en passant par le médiéval, la salsa, le jazz… Puisant leur répertoire dans l’actualité, ils chantent des chansons considérées comme humoristiques et politiquement incorrectes ; une formule accordéon violon guitare qui fait mouche. Reservation conseillée, places limitées. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Chèze Autres Lieu La Chèze Adresse Ville La Chèze lieuville 48.13536#-2.65812