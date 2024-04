Concert des gens Armés place du Marché 44420 La turballe La turballe, jeudi 9 mai 2024.

Concert des gens Armés Pop pacifique, duo guitare / basse / machines. Duo de musique narrative aux influences post pop, AVEC DES GENS ARMÉS propose une musique de film sans image qui invite le spectateur à dessiner s… Jeudi 9 mai, 19h30 place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T19:30:00+02:00 – 2024-05-10T05:30:00+02:00

Fin : 2024-05-09T19:30:00+02:00 – 2024-05-10T05:30:00+02:00

Pop pacifique, duo guitare / basse / machines.

Duo de musique narrative aux influences post pop, AVEC DES GENS ARMÉS propose une musique de film sans image qui invite le spectateur à dessiner ses propres personnages. Empruntant parfois à la scène rock américaine des années 90, au jazz ou encore au classique, il se dessine alors un univers composé comme un collage musical.

Influences : Slint, The Stranglers, Pixies, Debussy, Fugazi, The Beatles. ÉCOUTER : https://avecdesgensarmes.bandcamp.com/album/bahn-mix

REPAS BIO À PRIX LIBRE à 19h par l’association du Plan B (SOUS RÉSERVE DE SUFFISAMMENT DE BÉNÉVOLES INSCRITS) INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour les artistes, – Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/avecdesgensarmes

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

place du Marché 44420 La turballe place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-des-gens-armes-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://avecdesgensarmes.bandcamp.com/album/bahn-mix »}, {« link »: « https://www.facebook.com/avecdesgensarmes »}]

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS