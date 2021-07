Concert des gabiers du Drellac’h au phare Trézien Plouarzel, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Plouarzel.

Concert des gabiers du Drellac’h au phare Trézien 2021-07-10 16:00:00 – 2021-07-10 18:00:00

Plouarzel Finistère Plouarzel

A l’occasion de la Fête de la mer, le phare Trézien a la chance d’accueillir les gabiers du Drellac’h. Venant tout droit du Conquet, ils vous feront passer un agréable moment au son de chants de mer & de marins.

Pour les accompagner, l’association Trézien Détente vous proposera une petite buvette de 14h à 18h30 avec la vente de boissons chaudes et froides et quelques gâteaux pour les plus affamés !

phare.trezien@ccpi.bzh +33 2 98 38 30 72 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/33474-le-phare-de-trezien-a-plouarzel

A l’occasion de la Fête de la mer, le phare Trézien a la chance d’accueillir les gabiers du Drellac’h. Venant tout droit du Conquet, ils vous feront passer un agréable moment au son de chants de mer & de marins.

Pour les accompagner, l’association Trézien Détente vous proposera une petite buvette de 14h à 18h30 avec la vente de boissons chaudes et froides et quelques gâteaux pour les plus affamés !

dernière mise à jour : 2021-07-02 par