Concert des Frères Paranthöen, 6 mai 2022, .

Concert des Frères Paranthöen

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 22:00:00

Avec la musique traditionnelle Vannetaise comme aire de jeu, leur biniou à bouton, leur bombarde à quatre cordes et leur voix comme moyen d’expression, les Frères Paranthoën offrent un répertoire singulier, des couleurs musicales osées et un style assumé, aux spectateur.

Après plus de deux décennies à jouer en duo, mais aussi dans Spontus et diverses formations au répertoire composé, ces artistes mettent aujourd’hui au profit de la musique avec laquelle ils ont grandi, toute leur virtuosité, leur capacité d’arrangements et d’improvisation.

Une musique parfois brillante, parfois plus sombre, et toujours pleine de sens au service des airs et des textes présentés, résultant en une musique traditionnelle résolument contemporaine.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par