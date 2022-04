CONCERT DES FORÊTS ET DES HOMMES AVEC LE COEUR D’ANGERS NANTES OPÉRA Gétigné, 5 juin 2022, Gétigné.

CONCERT DES FORÊTS ET DES HOMMES AVEC LE COEUR D’ANGERS NANTES OPÉRA Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

2022-06-05 15:30:00 – 2022-06-05 16:30:00 Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné 44190

L’opéra vous intimide ? Vous avez peur de ne pas le comprendre, de ne pas réussir à l’apprécier ? Laissez-vous détromper et emporter par ce programme court imaginé par « le Chœur d’Angers Nantes Opéra et ses invités » avec de grands classiques de l’opéra mais aussi de la chanson populaire, de la comédie musicale et de la variété. Au cœur du parc de la Garenne Lemot, embarquez pour un voyage musical de Mozart à Brassens en passant par Verdi. Alors, tendez l’oreille et émerveillez-vous devant les performances de ces artistes lyriques, athlètes accomplis d’un sport vocal de haut niveau. Unissez vos voix pour fredonner sans complexe à leurs côtés des airs d’opéra qui sont gravés dans nos mémoires, comme des souvenirs d’enfance. Écoutez, partagez et chantez, tout simplement. /// Avec les Chœur de Angers Nantes Opéra : direction : Xavier Ribes, Elodie Hache, soprano, Thomas Coisnon, baryton, avec la participation de Vincent Karche, ténor /// Concert gratuit – Durée : 1h

Concert Gratuit “Des Forêts et des Hommes” – Dimanche 5 juin à 15h30 avec le choeur d’Angers Nantes Opéra au domaine de la Garenne Lemot

https://www.angers-nantes-opera.com/kitdesforetsetdeshommes

