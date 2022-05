Concert des foires d’Orval

Concert des foires d’Orval, 22 octobre 2022, . Concert des foires d’Orval

2022-10-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-22 Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. PIXABAY dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville