Concert des fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert des fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut, 1 mai 2022, Orléans. Concert des fêtes de Jeanne d’Arc

Salle de l’institut, le dimanche 1 mai à 18:00 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires

Le concert annuel des fêtes de Jeanne d’Arc aura lieu cette année à la salle de l’Institut, à Orléans. Alors, ne tardez plus : notez le tout de suite dans vos agendas pour ne pas l’oublier ! Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T18:00:00 2022-05-01T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert des fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut 2022-05-01 was last modified: by Concert des fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut Salle de l'institut 1 mai 2022 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret