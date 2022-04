Concert des fanfares Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert des fanfares Théâtre (Le) – Rezé, 18 mai 2022, Rezé. 2022-05-18 Retrait des billets à la Balinière, à compter du lundi 25 avril.

Horaire : 20:30

Gratuit : non Tout public Retrait des billets à la Balinière, à compter du lundi 25 avril. Dans le cadre de sa thématique de saison “Une année de création”, la Balinière a fait appel au compositeur Philippe Morineau pour créer deux œuvres dédiées aux élèves des fanfares 3 et 4. Les élèves présenteront Ho et Tchaz sur la scène du Théâtre municipal, fruit de leur travail sur plusieurs mois. Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 02 51 70 78 20 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre (Le) - Rezé Adresse Rue Guy Le Lan Ville Rezé Age maximum Tout public lieuville Théâtre (Le) - Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Théâtre (Le) - Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Concert des fanfares Théâtre (Le) – Rezé 2022-05-18 was last modified: by Concert des fanfares Théâtre (Le) – Rezé Théâtre (Le) - Rezé 18 mai 2022 Nantes Théâtre (Le) - Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique