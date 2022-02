Concert des étudiants Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert des étudiants Salle de l’institut, 23 février 2022, Orléans. Concert des étudiants

Salle de l’institut, le mercredi 23 février à 20:15

Au programme : Chostakovitch, Khatchaturian, Stravinski, Prokofiev, Yousman, Th. De Mey. Arrangements, Christophe Bois

Entrée libre dans la limite des places disponibles – réservation vivement recommandée

Concert des étudiants du Pôle Aliénor de Poitiers (direction Dylan Corlay) suivi d’un échange avec le public Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T20:15:00 2022-02-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert des étudiants Salle de l’institut 2022-02-23 was last modified: by Concert des étudiants Salle de l’institut Salle de l'institut 23 février 2022 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret