Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert des étudiants de l’ESMD à la Médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert des étudiants de l’ESMD à la Médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 20 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Concert des étudiants de l’ESMD à la Médiathèque

Médiathèque Till l’Espiègle, le samedi 20 novembre à 17:00

**Samedi 20 novembre 2021 à 17h, Concert des étudiants de l’ESMD (École supérieure musique et danse des Hauts-de-France) à la Médiathèque.** Ce groupe rassemble des jeunes talents de haut niveau venus de toute la France et de l’étranger pour suivre une formation supérieure professionnelle dans notre région. Il est constitué d’instrumentalistes qui se complètent pour former un ensemble à même de se produire sur d’importantes scènes régionales. * Venez les découvrir et les écouter ! * Gratuit

Entrée libre

Samedi 20 novembre 2021 à 17h, Concert des étudiants de l’ESMD (École supérieure musique et danse des Hauts-de-France) à la Médiathèque. Gratuit Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq