Concert des Estivales Préludia – Trio Courthiade Meillard, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meillard.

Concert des Estivales Préludia – Trio Courthiade 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-03

Meillard Allier Meillard

Airs pastoraux et royaux

Trio avec voix et clarinettes anciennes :

Viviane Durand soprano de l’Académie royale de Versailles

Béatrice Berne aux clarinettes et chalumeaux (instruments, ancêtres de la clarinette).

Pierre Courthiade au clavecin et à l’orgue.

ecrire@preludia.fr https://www.preludia-musique.org/concerts-2021

Airs pastoraux et royaux

Trio avec voix et clarinettes anciennes :

Viviane Durand soprano de l’Académie royale de Versailles

Béatrice Berne aux clarinettes et chalumeaux (instruments, ancêtres de la clarinette).

Pierre Courthiade au clavecin et à l’orgue.