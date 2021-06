Monétay-sur-Allier Monétay-sur-Allier Allier, Monétay-sur-Allier Concert des Estivales Préludia- Chœur Régional d’Auvergne Monétay-sur-Allier Monétay-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Monétay-sur-Allier

Concert des Estivales Préludia- Chœur Régional d’Auvergne Monétay-sur-Allier, 26 juin 2021-26 juin 2021, Monétay-sur-Allier. Concert des Estivales Préludia- Chœur Régional d’Auvergne 2021-06-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-26

Monétay-sur-Allier Allier Monétay-sur-Allier Concert du Chœur Régional d’Auvergne.

POLYPHONIES MILLÉNAIRES.

Direction: Blaise PLUMETTAZ.

Virginie TRIPETTE, flûtes

Sylvain FABRE, percussions, organetto.



Apéritif offert par la municipalité de Monétay à l’issue du concert.

