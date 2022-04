Concert des Escapades Musicales : Trio Naïditch Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Concert des Escapades Musicales : Trio Naïditch Mios, 21 juillet 2022, Mios. Concert des Escapades Musicales : Trio Naïditch Parc Birabeille Allée de la Plage Mios

2022-07-21 20:30:00 – 2022-07-21 Parc Birabeille Allée de la Plage

Mios Gironde Dimitri Naïditch propose un adaptation très jazz d’œuvres puisées dans l’immense répertoire de Mozart, toujours en trio avec Gilles Naturel à la contrebasse et Arthur Alard à la batterie.

Du vrai Jazz avec des improvisations, des chorus, des thèmes déstructurés et des citations musicales facétieuses de Mozart lui-même. Dimitri Naïditch propose un adaptation très jazz d’œuvres puisées dans l’immense répertoire de Mozart, toujours en trio avec Gilles Naturel à la contrebasse et Arthur Alard à la batterie.

Du vrai Jazz avec des improvisations, des chorus, des thèmes déstructurés et des citations musicales facétieuses de Mozart lui-même. +33 5 56 22 40 84 Dimitri Naïditch propose un adaptation très jazz d’œuvres puisées dans l’immense répertoire de Mozart, toujours en trio avec Gilles Naturel à la contrebasse et Arthur Alard à la batterie.

Du vrai Jazz avec des improvisations, des chorus, des thèmes déstructurés et des citations musicales facétieuses de Mozart lui-même. Municipalité de Mios

Parc Birabeille Allée de la Plage Mios

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Parc Birabeille Allée de la Plage Ville Mios lieuville Parc Birabeille Allée de la Plage Mios Departement Gironde

Mios Mios Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios/

Concert des Escapades Musicales : Trio Naïditch Mios 2022-07-21 was last modified: by Concert des Escapades Musicales : Trio Naïditch Mios Mios 21 juillet 2022 Gironde Mios

Mios Gironde