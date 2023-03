CONCERT DES ENSEMBLES rue des Châteaux Cattenom Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

Moselle Cattenom Venez encourager les élèves des classes de Clarinette, Flûte Traversière, Guitare, Saxophone et Batterie lors d’un concert proposé par l’association Cattenom Loisirs Culture. cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ rue des Châteaux Espace Culturel Victor Hugo Cattenom

