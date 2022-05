Concert des ensembles orchestraux du conservatoire Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Concert des ensembles orchestraux du conservatoire Thouars, 14 mai 2022, Thouars. Concert des ensembles orchestraux du conservatoire Au Gymnase de Moncontour 86200 MONCONTOUR Thouars

2022-05-14 – 2022-05-14 Au Gymnase de Moncontour 86200 MONCONTOUR

Thouars Deux-Sèvres EUR L’orchestre de Moncontour vous propose Son RDV des Ensembles Orchestraux ! Pour l’occasion, l’orchestre invite les ensembles orchestraux du conservatoire Tyndo pour une soirée haute en couleurs musicales. Vous pourrez notamment entendre le Com’Thouarmonie, le Trad’Y Son ou encore l’Orchestre à l’école Anatole France, qui partageront la scène avec l’orchestre de Moncontour. Venez passer une belle soirée aux sonorités diverses !

Buvette et restauration sur place
+33 6 26 40 45 16

Buvette et restauration sur place Conservatoire Tyndo

Au Gymnase de Moncontour 86200 MONCONTOUR Thouars

