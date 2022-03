Concert des Ensembles du Conservatoire de Sèvres Le Sel,La Rotonde Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Concert des Ensembles du Conservatoire de Sèvres Le Sel,La Rotonde, 30 mars 2022, Sèvres. Concert des Ensembles du Conservatoire de Sèvres

Le Sel, La Rotonde, le mercredi 30 mars à 20:00

Cette soirée musicale, mettra à l’honneur quelques-unes des pratiques collectives du Conservatoire, réunissant les élèves dans différents orchestres.

Entrée Libre

Le Conservatoire présente les ensembles du Conservatoire, musique de chambre, Harmonie Junior, Orchestre de chambre, ensemble de guitare Le Sel,La Rotonde 47 Grande Rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Le Sel,La Rotonde Adresse 47 Grande Rue, 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville Le Sel,La Rotonde Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Le Sel,La Rotonde Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Concert des Ensembles du Conservatoire de Sèvres Le Sel,La Rotonde 2022-03-30 was last modified: by Concert des Ensembles du Conservatoire de Sèvres Le Sel,La Rotonde Le Sel,La Rotonde 30 mars 2022 La Rotonde Sèvres Le Sel Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine