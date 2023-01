CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE La Ferté-Bernard, 8 avril 2023, La Ferté-Bernard . CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE Salle Athéna, avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

2023-04-08 – 2023-04-08 La Ferté-Bernard

Sarthe Par les élèves Musiciens amateurs de l’Ecole Municipale de Musique. +33 2 43 93 67 92 La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Salle Athéna, avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe Ville La Ferté-Bernard lieuville La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE La Ferté-Bernard 2023-04-08 was last modified: by CONCERT DES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 8 avril 2023 avenue Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Salle Athéna sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe