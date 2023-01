Concert des élèves Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-08 00:00:00 00:00:00

Bouches-du-Rhône Le concert des élèves de l’Association Musicale aura lieu à la salle des arts et de la culture!!! Il débutera vers 20h, Pensez à réserver, les places étant limitées…. Une restauration rapide sera possible sur place lors de l’entracte. Nous vous annonçons notre concert le 2ème depuis 2 ans !!! +33 4 42 44 58 44 Association Musicale Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins

