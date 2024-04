Concert des élèves pianistes de 3° cycle Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan, vendredi 24 mai 2024.

Concert des élèves pianistes de 3° cycle Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan Charente-Maritime

Les élèves de 3° cycle des classes de piano se partagent la scène pour vous proposer un concert en solo et à 4 mains. Avec Romane Cordionnier, Anaïs Oh Grenée, Jules Balous, Melvin Barou et Charles Dumousseau.

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine conservatoire.musique@mairie-royan.fr

