concert des élèves pianistes Balinière (Centre musical) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

concert des élèves pianistes Balinière (Centre musical), 8 avril 2022, Rezé. 2022-04-08 Retrait des billets à la Balinière, 24, rue de la Balinière

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Retrait des billets à la Balinière, 24, rue de la Balinière Dans le cadre de la thématique de saison de la Balinière, Une année de création, venez découvrir les œuvres créées par le compositeur Raoul Jehl, Les créatures pour 4 pianos, pour les élèves pianistes de la Balinière.Le concert est le fruit d’un travail sur plusieurs mois, dans le cadre de leur parcours instrumental avec les professeures de piano Magali Ouvrard et Géraldine Leplat. Balinière (Centre musical) adresse1} La Houssais Rezé 44400

02 51 70 78 20 ecolemusiquedanse@mairie-reze.fr 02 51 70 78 20 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Balinière (Centre musical) Adresse 24 Rue de la Balinière Ville Rezé Age maximum Tout public lieuville Balinière (Centre musical) Rezé Departement Loire-Atlantique

Balinière (Centre musical) Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

concert des élèves pianistes Balinière (Centre musical) 2022-04-08 was last modified: by concert des élèves pianistes Balinière (Centre musical) Balinière (Centre musical) 8 avril 2022 Balinière (Centre musical) Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique