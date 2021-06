Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Concert des éléves EMDTKB Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Concert des éléves EMDTKB Rostrenen, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Rostrenen. Concert des éléves EMDTKB 2021-07-04 – 2021-07-04 rue abbé Gibert EMDTKB

Rostrenen Côtes d’Armor A partir de 16h , rendez vous à la salle d’Orchestre de l’EMDTKB Rostrenen.

16h: cordes et piano

17h30: théâtre 12 – 15 ans Org. EMDTKB – 02 96 29 35 98 +33 2 96 29 35 98 A partir de 16h , rendez vous à la salle d’Orchestre de l’EMDTKB Rostrenen.

16h: cordes et piano

17h30: théâtre 12 – 15 ans Org. EMDTKB – 02 96 29 35 98 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Étiquettes évènement : Autres Lieu Rostrenen Adresse rue abbé Gibert EMDTKB Ville Rostrenen lieuville 48.23598#-3.31871