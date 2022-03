CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun, 23 mars 2022, Verdun. CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun

2022-03-23 18:30:00 – 2022-03-23

Verdun Meuse Verdun Venez assister au concert des élèves du conservatoire ! Mercredi 23 mars à 19h30 – Classe de guitare

Vendredi 25 mars à 18h30 – Classe de batterie conservatoire@grandverdun.fr +33 3 29 83 55 30 https://www.verdun.fr/agenda/concerts-des-eleves-du-conservatoire/ © Grand Verdun

Verdun

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun 2022-03-23 was last modified: by CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun Verdun 23 mars 2022 Meuse verdun

Verdun Meuse