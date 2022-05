CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun Meuse Verdun Meuse Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes En mai le Conservatoire de Musique du Grand Verdun donne le « la » ! Ne manquez pas les prochains concerts des élèves !

04.05 à 19h30 – CLASSE DE SAXOPHONE

13.05 à 18h30 – CLASSE DE VIOLONCELLE

18.05 à 19h30 – CLASSE DE CLARINETTE ET BASSON + ORCHESTRES DEBUTANTS

23.05 à 19h00 – CLASSE DE FLUTE

27.05 à 19h00 – CLASSE DE CUIVRE ET PERCUSSION

30.05 à 18h30 – CLASSE DE VIOLON

Entrée libre et gratuite. +33 3 29 83 55 30 http://www.verdun.fr/ © CAGV

