Concert des élèves du conservatoire Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert des élèves du conservatoire Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 20 juin 2022, Nantes. 2022-06-20

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Le Conservatoire de Nantes, en partenariat avec Trempo, accompagne des étudiant·es musicien·nes expérimenté·es souhaitant se professionnaliser. Ce concert permet aux quatre ateliers Musiques Actuelles inscrits en cycle 3 et en Parcours Prépa de valider leur parcours de formation devant un jury de professionnel·les. Chaque groupe présentera des reprises et compositions personnelles. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 6 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Concert des élèves du conservatoire Trempo – La Fabrique Ile de Nantes 2022-06-20 was last modified: by Concert des élèves du conservatoire Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes 20 juin 2022 Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique