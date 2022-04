Concert des élèves du Conservatoire municipal Musée d’art et d’archeologie de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Concert des élèves du Conservatoire municipal Musée d’art et d’archeologie de Senlis, 14 mai 2022, Senlis. Concert des élèves du Conservatoire municipal

Musée d’art et d’archeologie de Senlis, le samedi 14 mai à 18:00 Entrée libre, gratuit

Les élèves de l’orchestre à corde du conservatoire municipale viennent peindre au milieu des œuvres d’art. Musée d’art et d’archeologie de Senlis Place Notre-Dame, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France, France Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

