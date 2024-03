Concert des élèves du conservatoire du 9e arrondissement et du quatuor Ellis Archives nationales Paris, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Les élèves du conservatoire du 9e arrondissement de Paris et leurs professeurs nous emmènent à la découverte de notre Matrimoine National à travers l’évolution musicale de Nadia Boulanger, Madeleine Dedieu-Peters et Germaine Tailleferre.

Ce concert – médiation nous donnera à entendre leurs partitions issues du fond AJ37 pendant leurs années d’étude, mis en perspective avec leurs pièces de maturité du répertoire de quatuor à cordes.

Sous la direction du Quatuor Ellis, et avec la participation de musicologues, venez célébrer notre bien commun lors de la Nuit européenne des musées 2024.

