Eglise Saint-Médard, le mercredi 17 novembre à 20:30

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres, sous la direction de leurs professeurs, proposeront des oeuvres et transcriptions de compositeurs français avec orgue, accordéon, flûte, chants, etc. Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres proposent un magnifique programme, sous la direction de leurs professeurs. Eglise Saint-Médard 14, rue Monmartel, Brunoy Brunoy Essonne

